Dresden

Drei Mitarbeiter waren am Mittwochabend nötig, um eine mutmaßliche Ladendiebin an der Flucht vor der Polizei zu hindern. Die 28-Jährige hatte in einem Geschäft an der Prager Straße in Dresden Kleidung im Wert von mehr als 100 Euro eingepackt und war gegangen, ohne zu bezahlen.

Ein Detektiv stellte die Frau am Ausgang, um sie aufzuhalten. Dagegen wehrte sich die Ertappte mit Schlägen und Tritten. Zwei weitere Sicherheitsmitarbeiter eilten zu Hilfe. Dabei wurde ein 32-Jähriger leicht verletzt.

Die Polizei nahm die Frau letztlich fest. Sie muss sich nun wegen räuberischen Diebstahls verantworten.

Von fkä