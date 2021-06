Ladendieb in Dresden-Nickern erwischt – Komplize flüchtet

Dresden

Die Polizei hat am Montagnachmittag in Dresden-Nickern einen mutmaßlichen Ladendieb festgenommen. Der 24-Jährige hatte gemeinsam mit einem Komplizen in einem Supermarkt an der Dohnaer Straße Babynahrung im Wert von rund 300 Euro eingepackt.

Ein Detektiv hinderte das Duo zunächst daran, den Laden zu verlassen, ohne zu bezahlen. Allerdings riss sich kurze Zeit später einer der Männer los und flüchtete. Den zweiten Verdächtigen, einen 24-jährigen Georgier, nahm die Polizei fest. Ermittelt wird wegen Bandendiebstahls.

Von fkä