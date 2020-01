Dresden

Ein 41-Jähriger ist am Samstagmorgen von Polizisten an der Kesselsdorfer Straße in Löbtau festgenommen worden. Zuvor hatte er in einem Supermarkt Alkohol konsumiert, ohne diesen zu bezahlen. Die Beamten fanden bei ihm unter anderem zwei Messer. Außerdem war er mit zwei Fahrzeugscheinen ausgestattet, die nicht ihm gehörten. Laut Polizei hatte der 41-Jährige zuvor die Scheiben zweier Autos auf der Kesselsdorfer Straße eingeschlafen und die Scheine, ein Autoradio, Schuhe und Getränke gestohlen. Die Schadenssumme ist unbekannt. Nun ermittelt die Polizei gegen den Mann – unter anderem wegen Diebstahl mit Waffen und wegen der Einbrüche in die Autos.

Von DNN