Dresden

Die Polizei hat am Mittwochabend einen Ladendieb vorläufig festgenommen. Der junge Mann hatte Getränke ohne zu bezahlen in seinem Rucksack verstaut. Ein Kunde ertappte ihn dabei und hielt ihn fest. Der junge Mann versuchte sich loszureißen, was ihm jedoch nicht gelang. Die eintreffenden Polizeibeamten nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest. Der 23-Jährige wird sich wegen räuberischen Diebstahls verantworten müssen.

Von PS