Dresden

Ein Unbekannter stahl am Dienstagvormittag Waren aus einem Markt an der Wiener Straße und bedrohte eine Kassiererin.

Der Mann hatte sich mehrere Waren eingesteckt und wollte den Markt verlassen. Als die Frau ihn darauf ansprach, gab er einen Teil des Diebesgutes heraus und verließ den Laden, doch dabei schlug die Warensicherungsanlage am Ausgang an. Die Kassiererin forderte den Dieb auf, die restlichen Waren herauszugeben – stattdessen richtete er einen Elektroschocker in ihre Richtung und floh auf einem Fahrrad.

Von lg