Dresden

Nach dem Brand mehrerer Fahrzeuge des Immobilienkonzerns Vonovia in Dresden in der Nacht zum Sonntag gibt es noch keine heiße Spur. Die Untersuchung der vier Autos dauere an, sagte ein Sprecher des Landeskriminalamtes ( LKA) Sachsen am Montag. Es bestehe der Verdacht der Brandstiftung, ermittelt werde in alle Richtungen. „Wir können auch eine politisch motivierte Tat nicht ausschließen.“ Daher hatte das Polizeiliche Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum bereits am Sonntag die Ermittlungen übernommen.

Gesucht werden Zeugen, die am 19. Mai gegen 2.10 Uhr rund um den Tatort verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Laut LKA wurden auf einem Parkplatz drei Kleinwagen auf noch unbekannte Art und Weise in Brand gesetzt. Die Flammen zerstörten ein Auto komplett und beschädigte die beiden anderen stark im Motorraum. Ein weiterer Pkw wurde durch die Hitze leicht beschädigt, ein fünfter blieb unversehrt. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Von dpa