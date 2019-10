Dresden

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat ein 30-Jähriger einen Polizeieinsatz in Dresden-Gorbitz ausgelöst. Der Mann ging mit einer Pistole bewaffnet in ein Mehrfamilienhaus am Amalie-Dietrich-Platz und zielte mit dieser auf eine hauseigene Kamera. Der Concierge des Hauses verständigte daraufhin sofort die Polizei.

Diese rückte mit Spezialeinsatzkräften des Landeskriminalamtes ( LKA) aus. Grund hierfür: Der 30-Jährige Hausbewohner ist bereits durch verschiedene Delikte polizeibekannt.

Wenig später nahm die Polizei nahm den Mann in seiner Wohnung vorläufig fest. Auch die Schreckschusspistole stellte sie sicher, mit der er zuvor herumspielte.

Gegen den 30-Jährigen wird nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

Von FFO