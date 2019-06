Dresden

In einer Küche in einem Mehrfamilienhaus in Löbtau ist am Freitagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Gegen 6 Uhr drang Rauch aus der vierten Etage des Hauses an der Cottaer Straße. Die Feuerwehr fand einen Entstehungsbrand in der Küche vor und konnte ihn schnell löschen.

Die Bewohner der betroffenen Wohnung kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Die Cottaer Straße war eine Dreiviertelstunde gesperrt, die Straßenbahnlinien 2 und 7 mussten unterbrochen werden.

Von halk