Kriminalitätsstatistik 2020 für Dresden: Corona hat merklich Einfluss

Ladendiebstahl bei geschlossenen Geschäften? Straßenkriminalität bei Ausgangssperre? Fehlanzeige. Corona hat in der Dresdner Kriminalitätsstatistik 2020 deutliche Spuren hinterlassen. So verzeichneten die Beamten weniger der oben genannten Straftaten, dafür aber wesentlich mehr Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz – im vergangenen Jahrzehnt hatte sich nur ein einziger Vorfall in der Statistik gefunden – sowie mehr Schwarzfahrer, weil in Bus und Bahn deutlich mehr Kontrollen durchgeführt worden sind.

Mehr Straftaten, höhere Aufklärungsquote

Zu den Zahlen: Insgesamt erfasste die Polizei auf Dresdner Territorium 48.929 Straftaten – 2533 Fälle oder 5,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Rein rechnerisch kamen auf 100.000 Bürger 8788 Vergehen. Nach drei Jahren rückläufiger Zahlen ist dies ein Anstieg, der allerdings mit Verstößen gegen den Infektionsschutz gut zu erklären ist.

Aufgeklärt worden sind 58 Prozent der Taten (2019: 54,6 Prozent). „Eine Aufklärungsquote von knapp 60 Prozent ist für eine Großstadt ungewöhnlich“, ordnet Polizeipräsident Jörg Kubiessa die Zahlen ein. Auch hier seien die Corona-Verstöße maßgeblich. Etliche Straftaten seien auch als Beifang während Corona-Kontrollen gleich mit aufgeklärt worden.

Die ermittelten 16.328 Tatverdächtigen sind zu 74,4 Prozent männlichen Geschlechts und zu 26,8 Prozent nichtdeutsch (2019: 28,7 Prozent). Ausgeklammert sind hierbei ausländerrechtliche Verstöße, etwa gegen das Aufenthalts- oder Asylgesetz. Gestiegen ist der Anteil der jungen Täter. 9,3 Prozent (2019: 8,9) gelten als heranwachsend, 8,9 Prozent (2019: 8,5) sind jugendlich. Gesunken sei der Anteil der Kinder unter den Verdächtigen. Wurden 2019 noch 638 Kinder unter 14 Jahren bei Vergehen erwischt, waren es 2020 „nur“ 616.

Die Zahl der Opfer ist 2020 ebenfalls gestiegen – von 6821 im Jahr 2019 auf 7393 im vergangenen Jahr. Achtung: Nicht jedes Vergehen hat auch ein statistisch relevantes Opfer. Diese werden nur für bestimmte Gewaltdelikte erfasst. 38 Prozent der Opfer waren weiblich, die meisten erwachsen. Aber auch 644 Kinder, 623 Jugendliche und 620 Heranwachsende tauchen in der Opferstatistik auf. 420 Personen waren älter als 60 Jahre.

Wirtschaftskriminalität: Anstieg um reichlich 27 Prozent

Bis 2017 hinterließen die Inifinusverfahren deutliche Spuren in der Statistik zur Wirtschaftskriminalität. Seither gingen die Zahlen zurück. Nun ist aber wieder ein deutlicher Anstieg zu verspüren. 27,2 Prozent mehr Straftaten registrierte die Polizei in diesem Bereich. Insgesamt handelt es sich um 369 Fälle. Der Schaden liegt bei 19,3 Millionen Euro.

Eigentumsdelikte: Kellerdiebstahl im Trend

Bei der Eigentumskriminalität führen die Diebstähle mit 40,9 Prozent die Statistik an. Die Zahl ist seit zehn Jahren rückläufig und liegt bei 20.013 Fällen für 2020. Schwerpunkte sind der Diebstahl aus Geschäften und Kiosken (4789 Fälle), Fahrradklau (3967 Fälle) und Diebstähle aus Kellern und Dachböden (3471). Letzteres lag 2020 im Trend, die Zahlen sind um 17,4 Prozent gestiegen.

Die Zahl der Kfz-Diebstähle ist von 229 Fällen in 2019 auf 178 Fälle gesunken – stattliche 40,52 Prozent weniger. Der Höchstwert lag 2012 bei 1155 Fällen. Auch in Autos eingebrochen worden ist signifikant weniger.

Erstmal seit 2015 wieder im Aufwärtstrend sind Wohnungseinbrüche mit Diebstahl. 875 Fälle wurden hier 2020 registriert (2019: 753).

Drogen: Es gibt wieder mehr zu tun

Im Bereich der Rauschgiftkriminalität hatte die Polizei 2020 wieder mehr zu tun. Erstmals seit 2017 gibt es wieder mehr Vergehen, im Vergleich zu 2019 stieg die Zahl um 3,2 Prozent auf 2240 Fälle. Aber: 92,7 Prozent der registrierten Vergehen wurden gleich auch aufgeklärt. Der überwiegende Teil der Verdächtigen ist männlich (1636 Männer zu 221 Frauen) und deutsch (1513 deutsche zu 511 nichtdeutschen Tätern).

Die Zahl der allgemeinen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz (Konsumdelikte) stieg 2020 ebenfalls an. Dafür registrierte die Polizei weniger Fälle von Schmuggel und unerlaubtem Handel. Außerdem gibt es sechs Drogentote zu beklagen (2019: vier). Alle waren männlich und zwischen 19 und 42 Jahren alt.

Sichergestellt werden konnten rund 21 Kilogramm Marihuana, 15,5 Kilo Crystal, 2500 Stück Ecstasy und 865 Gramm der sogenannten neuen psychoaktiven Substanzen (Designerdrogen und Legal Highs).

Gewalt: 17 Mal Mord und Totschlag

Schwere Gewaltstraftaten wurden 2020 zu 2 Prozent weniger registriert. Die Gesamtzahl liegt bei 1506, die Aufklärungsquote bei 76 Prozent. 1339 Verdächtige wurden ermittelt, 556 davon sind nichtdeutscher Herkunft. Mord und Totschlag machten 1,1 Prozent der Gesamtzahl aus (17 Fälle).

Straßenkriminalität: Aufklärungsquote steigt

9029 Fälle von Straßenkriminalität führt die Statistik für 2020 auf – 14,2 Prozent weniger als im Vorjahr. Aufgeklärt wurden 14,2 Prozent – etwas mehr als 2019.

Schwarzfahren: Anstieg um gut 80 Prozent

Beförderungserschleichung fällt unter die Rubrik Massenkriminalität, weil sie gemessen an der Gesamtzahl der Delikte besonders häufig auftritt. Schwarzgefahren wurde 2020 in Dresden wesentlich mehr. 4939 Fälle konnten nachgewiesen werden, das ist ein Anstieg um knapp 80 Prozent. „Die stärkeren Kontrollen im Zusammenhang mit der Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im öffentlichen Personen- und Nahverkehr schlagen sich hier nieder“, erklärt der Polizeipräsident.

Dresden Polizeipräsident Jörg Kubiessa

Infektionsschutz: Von 1 auf 246

Der Infektionsschutz war im vergangenen Jahrzehnt überhaupt kein Thema für die Polizei. Die Statistik verzeichnet nur einen Fall im Jahr 2015. Doch Corona ändert alles. 2020 wurden in Bereich Infektionsschutz 246 Fälle registriert, das entspricht einem Anstieg um 92,3 Prozent. 227 der Fälle sind auch gleich aufgeklärt worden.

701 Tatverdächtige stehen zu Buche, 33,5 Prozent davon sind heranwachsend oder jugendlich, der Rest hat das Erwachsenenalter erreicht. 70,8 Prozent der Verdächtigen sind männlich.

