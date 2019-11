Dresden

An der Kreuzung von Hepke- und Schlüterstraße in Gruna hat es am Mittwochabend gekracht. Kurz vor 21.30 Uhr kollidierten aus noch ungeklärter Ursache zwei Autos.

Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizei bat am Abend, den Bereich großräumig zu umfahren.

Von DNN