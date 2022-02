Kreuzungscrash in Dresden-Gruna – zwei Verletzte

Dresden

Am Dienstag gegen 15.15 Uhr sind in Dresden-Gruna ein Lkw und ein Pkw kollidiert. Ersten Erkenntnissen zufolge wollte der Iveco-Truck von der Rosenbergstraße auf die Schneebergstraße auffahren. Dabei übersah der Lkw-Fahrer vermutlich den Opel Mokka und prallte in dessen Beifahrerseite. Der Mann im Opel und seine Beifahrerin erlitten Verletzungen und wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Schneebergstraße war bis kurz nach 17 Uhr in landwärtiger Richtung gesperrt, die Buslinien 61, 64 und 85 fuhren Umleitung. Die Polizei ermittelt nun zur Unfallursache.

Von halk/ttr