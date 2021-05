Krawalle nach Dynamo-Aufstieg: Polizei schaltet Hinweisportal

Dresden

Ein Hinweisportal soll die Ermittlungen nach den Krawallen im Anschluss an das Fußballspiel von Dynamo Dresden gegen Türkgücü München am Sonntag voranbringen. Unter https://sn.hinweisportal.de/ können Zeugen Bilder und Videos vom Geschehen am Sonntagnachmittag hochladen. Das sei auch anonym möglich, teilte die Polizei mit. Hinweise werden außerdem auch telefonisch unter (0351) 483 222 33 entgegengenommen.

Ausgewertet wird das Bildmaterial von 42 Beamten der Sonderkommission „Hauptallee“ unter Leitung von Kriminalrat Enrico Lange.

Bei den Ausschreitungen vor dem Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden wurden unter anderem 185 Polizisten verletzt. Auch Journalisten sind angegriffen worden. Dynamo Dresden hatte zuvor mit einen 4:0-Sieg den Wiederaufstieg in die Zweite Bundesliga perfekt gemacht- eigentlich ein Grund zum Feiern.

Von fkä