Dresden

An der Kreuzung von Coventrystraße und Omsewitzer Ring sind am Montagvormittag zwei Autos kollidiert. Der Fahrer des beteiligten Audi TT bog kurz nach 10 Uhr vom Omsewitzer Ring in Richtung Gompitz auf die Coventrystraße ab, auf der sich ein VW Touran näherte. Es kam zum Zusammenstoß.

Die Polizei sucht Zeugen, die insbesondere Angaben zur Ampelschaltung während des Unfalls machen können. Hinweise nehmen die Beamten unter (0351) 483 22 33 entgegen.

Von fkä