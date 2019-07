Dresden

Die Bundespolizei Dresden fahndete seit Sonntagabend mit Fotos einer Überwachungskamera nach einem Mann, der Anfang Mai einen Fahrgast der S-Bahn-Linie 1 bedrängt und verletzt haben soll. Der Zwischenfall ereignete sich am 9. Mai, einem Donnerstag gegen 18.17 Uhr zwischen den Haltestellen Neustadt und Bischofsplatz.

Der Unbekannte packte den Geschädigten in der Bahn an der Schulter, schob ihn durch den fahrenden Zug vor sich her und presste ihn dann in einen Sitz. Dort schlug er unvermittelt auf den 36-Jährigen ein. Der Geschädigte verließ die Bahn am Bischofsplatz leicht verletzt. Der unbekannte Täter fuhr weiter in Richtung Meißen.

Veröffentlicht wurde der Fahndungsaufruf am Sonntagabend auch in der MDR-Sendung Kripo live. Im Nachgang hätten sich Zeugen gemeldet, deren Angaben letztlich zu dem Gesuchten führten, teilte die Bundespolizei am Montagvormittag mit.

Von fkä