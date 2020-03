Dresden

Am Sonntagabend sind ein 18-Jähriger und ein 22-Jähriger in einer Bar an der Alaunstraße aneinander geraten. In Folge des Streits zückte der 22-Jährige plötzlich eine Pistole, schlug dem 18-Jährigen damit auf den Kopf und verletzte ihn dabei.

Beim Eintreffen der Polizei war der Angreifer bereits geflohen, seine Identität konnte jedoch im Zuge der ersten Ermittlungen geklärt werden. Es ergab sich ebenfalls der Verdacht, dass es sich bei der Pistole um eine scharfe Waffe gehandelt haben könnte.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde die Wohnung des jungen Mannes durchsucht, die Polizeibeamten wurden dabei von Beamten des Spezialeinsatzkommandos der Polizei Sachen unterstützt. Die Waffe tauchte nicht auf. Der 22-Jährige wurde dingfest gemacht. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an.

Von mb