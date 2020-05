Freital

Auf der Straße Leisnitz in Freital ist in der Nacht zum Freitag ein Kleintransporter ausgebrannt. Der Citroën Jumpy parkte am Straßenrand, das Feuer brach gegen 2 Uhr aus.

Die Feuerwehr rückte zum Löscheinsatz an. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar.

Anzeige

Weitere DNN+ Artikel

Von DNN