Dresden

Am Sonntagnachmittag ist auf der A 4 am Brabschützer Berg in Dresden ein Kleintransporter in Flammen aufgegangen. Die Fahrerin des Nissan stellte das Auto noch auf dem Standstreifen ab und stieg unverletzt aus.

Als die Feuerwehr eintraf, stand der Wagen komplett in Flammen und brannte letztlich vollständig aus. Die Kameraden konnten noch einige Gepäckstücke mehr oder weniger angekohlt aus dem Auto retten.

Der Wagen brannte komplett aus. Einige Gepäckstücke stehen davor. Quelle: Roland Halkasch

Der Verkehr wurde während der Arbeiten auf der linken Fahrspur vorbeigeleitet. Die Auffahrt Altstadt musste gesperrt werden.

Von DNN