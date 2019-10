Dresden

Da musste wohl etwas zum Frühstück her: In der Nacht zum Donnerstag sind Unbekannte in eine Bäckereifiliale am Niedersedlitzer Platz eingebrochen. Indem sie die Schließeinrichtung zerstörten, gelangten die Täter in das Geschäft. Dort durchsuchten sie die Räume, hebelten eine Kasse auf und versuchten sich an der Öffnung eines Tresors. Letzteres misslang. Daraufhin beendeten die Ganoven ihren Raubzug, aber nicht ohne vorher noch Pfannkuchen und Mohnschnecken im Wert von etwa 30 Euro einzustecken.

Der Sachschaden des Einbruchs ist noch nicht bekannt.

Von mb