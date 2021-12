Dresden

Ein Vierjähriger hat am Donnerstagmittag im Dachgeschoss eines Einfamilienhauses an der Straße Am Nilgenborn in Dresden-Weißig Weihnachtsstimmung verbreiten wollen. Daher zündete der Junge Bekleidungs- und Einrichtungsgegenstände an.

Beim Mittagessen erzählte er seinen Eltern davon. Die Mutter ging nachsehen und entdeckte den Brand. Vater und Mutter konnten das Feuer mit einem Handfeuerlöscher ersticken. Alle drei Familienmitglieder wurden anschließend ambulant behandelt, während Einsatzkräfte der Feuerwehr das Brandgut ins Freie brachten.

Von fkä