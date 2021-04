Kinderpornographie: Polizei durchsucht 34 Wohnungen in Dresden und der Region

Dresden

Die Polizei hat am Mittwoch 34 Wohnungen in Dresden, Meißen, Pirna und der näheren Umgebung durchsucht. Hintergrund sind Ermittlungen gegen 30 Personen im Zusammenhang mit Kinderpornographie. Ob es sich um Besitz derselben, Verbreitung oder sogar Herstellung handelt, teilte die Staatsanwaltschaft nicht mit.

Bei den Durchsuchungen wurden 78 Handys, 54 Computer und mehrere hundert Speichermedien sichergestellt. Die Ermittlungen in den insgesamt laufenden 25 Verfahren dauern an. Die Auswertung der sichergestellten Speichertechnik wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen, heißt es.

Die Durchsuchungen sind Teil einer „Gemeinsamen Einsatzmaßnahme Kinderpornographie“, mit der der signifikante Zunahme von Ermittlungsverfahren in diesem Bereich begegnet werden soll.

Von fkä