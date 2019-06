Dresden

Am späten Donnerstagabend hat es im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Pfotenhauerstraße gebrannt. Aus bislang ungeklärter Ursache fingen in einem Kellergang Pappe und weitere Gegenstände Feuer. Die Flammen konnten durch anwesende Handwerker gelöscht werden, so dass es an den Wänden lediglich zu Verrußungen kam. Auf Grund der starken Rauchentwicklung konnte das Haus einige Zeit lang nicht betreten werden. Verletzt wurde niemand. Angaben zur Höhe des Sachschadens liegen noch nicht vor. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Von fg