Dresden

Die Dresdner Feuerwehr hat am Dienstagmorgen in einer Brandwohnung in Lockwitz eine tote Katze gefunden. Das Tier starb wahrscheinlich an Rauchgasvergiftung, teilten die Einsatzkräfte mit.

Das Feuer war am Morgen im Erdgeschoss eines Wohnung an der Straße Am Wehr ausgebrochen und hatte die Räume verqualmt. Die Mieterin und Katzenbesitzerin traf im Verlauf des Löscheinsatzes ein. Die Brandursache ist noch unklar.

Von fkä