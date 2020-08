Katze in Dresden misshandelt und ausgesetzt – Polizei sucht Zeugen

Dresden

Eine junge Katze ist in Dresden von Tierquälern misshandelt und an der Rosenbergstraße in Dresden-Gruna ausgesetzt worden. Eine Anwohnerin fand das Tier bereits vergangenen Mittwoch gegen 20.15 Uhr in einem Karton, der auf einer Bank neben einem Hochhaus abgestellt worden war.

Die Katze kam in Obhut der Tierrettung. Eine Tierärztin stellte fest, dass der Stubentiger schwer misshandelt worden war. Die Polizei ermittelt nun wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und sucht Zeugen. Wer hat beobachtet, wie das Paket auf der Bank abgestellt worden ist? Auch Hinweise zu möglichen Misshandlungen von Katzen und anderen Tieren nimmt die Polizei unter (0351) 483 22 33 entgegen.

Von fkä