Dresden

Am Montag ist es gegen 8.20 Uhr auf der Tschirnhausstraße zu einem Verkehrsunfall. In der Unterführung stießen auf der stadtwärtigen Fahrbahn auf der S191 vier PKW zusammen. Eine Person wurde dabei verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert. Zwei Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten daraufhin abgeschleppt werden. Die Berufsfeuerwehr der Wache Striesen nahm die ausgetretenen Betriebsstoffe auf. Der Verkehr wurde wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet, es kam dennoch zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Von Roland Halkasch