Dresden

Die Dresdner Polizei hat am Donnerstag erneut einen Einsatz zur Bekämpfung der Straßenkriminalität in der Dresdner Neustadt durchgeführt. Mit Unterstützung von Beamten der Sächsischen Bereitschaftspolizei kontrollierten die Beamten insgesamt 18 Personen. In acht Fällen kassierten die Kontrollierten im Anschluss eine Strafanzeige. Wegen unerlaubten Drogenbesitzes müssen sich ein 18-jähriger Tunesier, ein 24-jähriger Deutscher, ein 28-jähriger Algerier, ein 32-jähriger Slowake und ein 35-jähriger Syrer verantworten. Bei ihnen wurden geringe Mengen Marihuana gefunden. Der 28-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Er hatte insgesamt acht Cliptütchen Marihuana dabei.

Wegen Handels mit Betäubungsmitteln kommt außerdem auf einen 27-jähriger Libyer, einen 34-jähriger Pakistaner und einen 18-jähriger Libyer eine Anzeige zu. Sie wurden beim Verkauf von Drogen von den Beamten beobachtet und auf frischer Tat ertappt. Der 18-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Bei ihm wurden jeweils eine größere Menge Ecstasy, Marihuana und Crystal gefunden.

Außerdem ging den Beamten bei der Kontrolle ein 24-jähriger Syrier ins Netz, der zur Festnahme ausgeschrieben war. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Von kcu