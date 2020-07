Lüneburg

Ein Kajakfahrer ist am Sonntag auf der Elbe an einem Wehr bei Geesthacht verunglückt. Der junge Mann, wahrscheinlich ein 23-Jähriger aus der Nähe von Dresden, war offensichtlich in die starke Strömung des Wehrs geraten und konnte sein Boot daraus nicht mehr befreien, wie die Polizei in Lüneburg mitteilte.

Zeugen wählten den Notruf, nachdem Mann und Boot in dem Wehr in Schleswig-Holstein verschwunden waren und auf der anderen Seite nicht wieder auftauchten.

Die Helfer fanden nur das Kajak

Polizei, DLRG und Feuerwehr suchten mit 15 Booten mehrere Stunden lang nach dem Verunglückten, gefunden wurden aber lediglich das Kajak und persönliche Gegenstände. Erst am Freitag war ein 68 Jahre alter Kanufahrer nach einem Unfall im Augsburger Eiskanal gestorben.

