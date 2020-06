Dresden

Am vergangenen Wochenende sind Unbekannte in das Hausmeisterbüro einer Schule am Franzweg eingebrochen.

Die Täter zerschlugen die Scheibe einer Notausgangstür und verschafften sich Zutritt in das Gebäude. Sie stahlen eine Packung Kaffee und eine Zange im Gesamtwert von rund 30 Euro. Als sie weitere Räume durchsuchen wollten, lösten sie Alarm aus und sie flüchteten. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Anzeige

Weitere DNN+ Artikel

Von DNN