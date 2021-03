Dresden

Die Polizei hat in der vergangenen Nacht zwei Männer gestellt, die in einer Gartensparte an der Salzburger Straße ein Feuer entzündet hatten. Mit Hilfe des Feuers wollten sie Kupferkabel abisolieren.

Ein Zeuge hatte die Beamten alarmiert. Diese stellen fest, dass das Feuer so groß ist, dass die Feuerwehr zum Löschen benötigt wird.

Nach ersten Erkenntnissen waren die auf dem Gelände entdeckten Kupferkabel gestohlen worden. Bei dem nächtlichen Einsatz wurde auch ein hochwertiges Fahrrad der Marke Winora entdeckt. Die Suche nach dem Besitzer wurde ausgelöst. Gegen die beiden Männer wurden im Alter von 40 und 49 Jahren wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Von DNN