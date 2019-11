Seit Tagen fahndet die Polizei fieberhaft nach den Juwelendieben, die am Montagmorgen Juwelen von unschätzbarem Wert aus dem Historischen Grünen Gewölbe im Dresdner Residenzschloss gestohlen haben. Jetzt haben die Ermittler 500 000 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zu den Tätern oder zur Beute führen. Das ist nicht der einzige Schritt, der die Ermittlungen voran bringen soll.

Am Montag haben mutmaßlich vier Diebe in einer dreisten und brutalen Aktion Juwelen von unschätzbarem Wert aus dem Historischen Grüen Gewölbe in Dresden gestohlen. Quelle: Grünes Gewölbe/Polizeidirektion Dresden/dpa