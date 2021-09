Dresden

Auf dem Amalie-Dietrich-Platz ist bereits am Freitag ein junger Mann beraubt worden. Der Täter hatte den 22-Jährigen am Abend an der dortigen Haltestelle nach Liquid für einen Verdampfer – eine E-Zigarette – gefragt.

Als der Angesprochene der Bitte nachkommen wollte, schlug der Unbekannte plötzlich zu und trat nach ihm. Dann nahm der Räuber den Verdampfer und einen Nachfüllpack und floh. Der 22-Jährige trug laut Polizei leichte Verletzungen davon.

Von fkä