Junge bei Autorennen in Dresden getötet – Staatsanwaltschaft erhebt Anklage

Am 22. August kam an einer Dresdner Bushaltestelle ein sechsjähriger Junge ums Leben. Er wurde mutmaßlich Opfer eines illegalen Autorennens, das zwei 31 und 23 Jahre alte Männer in Dresden veranstaltet hatten. Gegen die beiden erhebt die Staatsanwaltschaft nun Anklage.

Der 31-Jährige wird sich vor dem Landgericht Dresden wegen des verbotenen Kraftfahrzeugrennens mit Todesfolge und fahrlässiger Tötung verantworten müssen, der jüngere Mann „nur“ wegen des Rennens.

Mit 89 km/h über die Budapester Straße

Laut Ermittlungsergebnis hatten beide an jenem Abend verabredet, von der Kesselsdorfer Straße in die Innenstadt zu fahren. Wer dabei die höchste Geschwindigkeit erreichen würde, hätte gewonnen. Auf der Budapester Straße in Höhe der Haltestelle Schweizer Straße kam es zum Unglück.

Der 31-Jährige erfasste mit seinem Mercedes mit mindestens 89 km/h auf dem Tacho das Kind, das gerade auf dem Heimweg war. Durch den Aufprall schleuderte der kleine Körper durch die Luft. Der Sechsjährige verstarb noch am Unfallort. Bei Tempo 50 wäre der Unfall vermeidbar gewesen, so die Staatsanwaltschaft.

Einen Tag später nahm die Polizei den 31-Jährigen fest. Der Mann befindet sich seither in Untersuchungshaft. Der 23 Jahre alte Mitangeklagte ist auf freiem Fuß.

