Dresden

In der Nacht zum Dienstag hat sich auf der Könneritzstraße ein Raubüberfall ereignet. Eine 27-jährige Ruanderin fiel einem bislang unbekannten Täter zum Opfer, der im Anschluss die Flucht ergriff. Der Mann hatte die Frau angesprochen und begleitet. In Höhe der Haltestelle Kongresszentrum griff ihr der Mann unvermittelt an den Hals.

Er entriss ihr das Mobiltelefon samt Kopfhörer im Gesamtwert von rund 600 Euro und rannte davon.Die Frau blieb unverletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Raubes.

Von PS