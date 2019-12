Dresden

Am Montagabend haben drei Jugendliche versucht, einen 27-jährigen Mann zu berauben, der in einer Straßenbahn in Richtung Gorbitz unterwegs war.

Zwischen den Haltestellen Kirschenstraße und Betriebsbahnhof Gorbitz stellte sich das Trio drohend vor ihm auf und verlangte Geld. Dem 27-Jährigen gelang es allerdings, unter einem Vorwand in eine Wohnung an der Harthaer Straße zu flüchten.

Die drei Jugendlichen folgten dem Mann – und randalierten vor dem Haus. Unter anderem warfen sie eine Flasche gegen ein Fenster.

Alarmierte Polizeibeamte stellten die Tatverdächtigen vor Ort, gegen sie wird nun wegen versuchter räuberischer Erpressung sowie Sachbeschädigung ermittelt.

Von ffo