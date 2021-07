Dresden

In einer Dresdner Straßenbahn ist am Montagmorgen ein 55-Jähriger von einem Jugendlichen geschlagen worden. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall, der sich kurz nach 7 Uhr in der Linie 3 in Fahrtrichtung Coschütz zutrug.

Der Gesuchte war in Begleitung anderer Jugendlicher und begann etwa in Höhe der Haltestelle „Hubertusplatz“, den Mann zu beschimpfen. Dann schlug er ihm gegen den Kopf und verließ die Bahn. Zeugen werden gebeten, sich unter (0351) 483 22 33 zu melden.

Von fkä