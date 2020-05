Dresden

In einem Geschäft an der Prager Straße in Dresden ist am Mittwochabend ein Ladendieb erwischt worden. Mitarbeiter hatten den erst 16-Jährigen dabei beobachtet, wie er sich Kleidung aus der Warenauslage unter seine eigenen Klamotten anzog und so den Laden verlassen wollte.

Zwei Ladendetektive hielten den Dieb unter Gegenwehr fest. Der Jugendliche schlug nach den Mitarbeitern, verletzte sie aber nicht. Die Polizei durchsuchte den 16-Jährigen und fand neben der unbezahlten Kleidung auch ein gestohlen gemeldetes Handy. Der 16-Jährige muss sich nun wegen räuberischen Diebstahls verantworten.

Anzeige

Weitere DNN+ Artikel

Von fkä