Jugendlicher Dresdner posiert mit Waffe im Netz

Dresden

Die Dresdner Polizei musste in der Nacht zu Donnerstag einen 17-Jährigen darüber belehren, dass Waffen in der Öffentlichkeit nichts zu suchen haben. Der Jugendliche hatte Fotos von sich mit einer Waffe in sozialen Netzwerken hochgeladen. Garniert waren die Bilder mit Drohbotschaften.

Nach einem Zeugenhinweis suchten Beamte den Teenager in der Neustadt auf und führten gegen 2 Uhr in der Nacht eine Gefährderansprache durch. Bei der Kontrolle des 17-Jährigen fand sich zudem eine Softairwaffe.

Von fkä