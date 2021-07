Dresden

Eine Gruppe Jugendlicher soll in der Nacht zu Samstag in der Dresdner Neustadt einen 39-Jährigen schwer verletzt haben. Wie die Polizei meldet, waren der Mann und die Teenager gegen 2 Uhr im Haltestellenbereich am Albertplatz in Streit geraten.

Das Opfer wurde umgehend ins Krankenhaus gebracht. Die Hintergründe des Streits werden noch ermittelt. Dazu sucht die Polizei Zeugen. Hinweise zum Vorfall nehmen die Beamten unter (0351) 483 22 33 entgegen.

Von fkä