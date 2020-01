Dresden

Ein 14-Jähriger und ein 15-Jähriger sind in der Nacht zum Freitag von Dresdner Polizisten festgenommen worden. Sie stehen im Verdacht einen Zigarettenautomaten an der Leubener Straße gesprengt zu haben. Anwohner hatten zuvor die Polizei alarmiert, nachdem sie zwei Menschen beobachtet hatten, die sich an dem Automaten zu schaffen gemacht hatten. Auf der Österreicher Straße konnten die Beamten das Duo stellen. Zigarettenschachteln, Pyrotechnik und Einbruchswerkzeug trugen die jungen Feuerteufel bei sich.

Gegen die beiden Teenager wird nun wegen des Verdachts des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt. Kurze Zeit zuvor wurde ebenfalls ein weiterer Automat auf der Winterbergstraße gesprengt. Ob das Paar auch für diese Straftat verantwortlich ist, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Von mb