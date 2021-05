Jugendliche sollen Tankstelle in Dresden-Gorbitz überfallen haben

Dresden

Im Falle eines Überfalls auf eine Tankstelle in Dresden-Gorbitz hat die Polizei zwei Tatverdächtige ausgemacht. Wie die Polizei meldet, sollen zwei 15 Jahre alte Jugendliche die Tat am Montagmorgen begangen haben. Sie hatten den Kassierer der Tanke an der Coventrystraße mit einem Gegenstand bedroht und waren anschließend mit Zigaretten und Bargeld geflüchtet.

Einer der Verdächtigen hatte sich selbst bei der Polizei gestellt. Gegen ihn und einen gleichaltrigen Kumpane wird nun wegen Raubes ermittelt.

Von fkä