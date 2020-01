Dresden

Zwei Jugendliche haben am Dienstag einen 13-Jährigen an der Liebstädter Straße beraubt. Wie die Polizei mitteilt, hielten die Täter den Jungen an, schlugen mehrfach auf ihn ein und forderten die Herausgabe einer Musikbox.

Aus Angst vor weiteren Repressalien übergab der 13-Jährige diese schließlich. Die Jugendlichen entfernten sich mit ihrer Beute im Wert von 200 Euro. Der Junge wurde leicht verletzt.

Von DNN