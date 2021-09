Großröhrsdorf

In der Kleinstadt Großröhrsdorf im südwestlichen Teil des Landkreises Bautzen ist am Mittwoch eine Jugendliche getötet worden. Die Polizei fahndete unter anderem mit einem Fährtenhund nach einem männlichen Tatverdächtigen, die Maßnahmen laufen „auf Hochtouren“ wie eine Sprecherin am Donnerstagmorgen mitteilte. Das Motiv sowie das Tatwerkzeug und der weitere Hergang der Tat seien demnach weiter unklar.

Ein Zeuge habe am Mittwochnachmittag gegen 15.45 Uhr eine schwer verletzte junge Frau im Bereich eines Garagenkomplexes an der Johann-Sebastian-Bach-Straße in Großröhrsdorf gemeldet. Dort hätten die Beamten die Jugendliche gefunden. Sanitäter und Notarzt reanimierten die 16-Jährige und brachten sie ins Krankenhaus, wo sie später starb.

Dringende Suche auch nach Zeugen und Zeuginnen

Mehrere Medien berichten, die Jugendliche sei mit einem Messer attackiert worden. Das bestätigte die Polizei bisher nicht. Es ermittle die Mordkommission. Der Tatort sei weiträumig abgesperrt worden. Zu Motiv, Tatwerkzeug und dem weiteren Hergang konnten auch am Donnerstagmorgen noch keine Angaben gemacht werden.

Während die Fahndungsmaßnahmen nach dem Täter weiter andauern, suchen die Ermittler weiterhin auch Zeugen der Tat. Hinweise nimmt das Führungs- und Lagezentrum der Polizei in Görlitz unter der Telefonnummer 03581 / 46 80 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Von CE/dpa