Dresden

Ein 18-Jähriger ist am Sonntagabend an der Kiesgrube Leuben von einer Gruppe Jugendlicher angegriffen worden. Die Angreifer verfolgten ihr Opfer zunächst und bedrohten den jungen Mann. In Höhe der Wasserskianlage schlugen und würgten sie den 18-Jährigen und forderten Bargeld.

Aus Angst übergab der junge Mann, der leichte Verletzungen erlitt, 120 Euro. Die Polizei konnte sechs tatverdächtige Jugendliche im Alter zwischen 15 und 18 Jahren stellen. Gegen sie wird nun wegen räuberischer Erpressung ermittelt. Sie wurden später an ihre Eltern übergeben, teilte die Polizei mit.

Von fkä