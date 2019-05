Dresden

Ein 48-Jähriger am Steuer eines Kia ist am Montagnachmittag auf der Zwinglistraße vom Fahrer eines Jeeps bedrängt worden. Der Unbekannte fuhr gegen 16 Uhr dicht auf und hupte. Der Kiafahrer stoppte schließlich am rechten Fahrbahnrand.

Der grüne Jeep hielt daneben auf der Straße an, der Fahrer fotografierte das Kennzeichen und das Gesicht des 48-Jährigen. Andere Autos kamen nicht vorbei und mussten warten.

Die Polizei sucht Zeugen, die weitere Angaben zum Fahrverhalten des Jeepfahrers machen können. Hinweise nehmen die Beamten unter (0351) 483 22 33e entgegen.

Von fkä