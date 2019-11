Jaguar-Frau fährt in Dresden Radler um – und kassiert nun eine Geldstrafe

Dresden

. „Ich halte mich fit, ich will ja schließlich 100 Jahre werden. Das wäre fast schief gegangen, aber jetzt bin ich wieder optimistisch“, sagte Jürgen P. augenzwinkernd im Amtsgericht. Dass der Wunsch des 74-Jährigen beinahe gescheitert wäre, lag an einem schweren Unfall am 18. April.

Da wollte der Rentner mit seinem Fahrrad die Kreuzung von Fetscherstraße und Dürerstraße überqueren, wurde von einem Jaguar angefahren und auf ein weiteres Fahrzeug geschleudert. Er erlitt unter anderem acht Rippenbrüche, einen Schulterblattbruch, eine Lungenverletzung und ein Schädel-Hirn-Trauma. Jürgen P. wurde mehrfach operiert, lag Wochen in der Klinik und laboriert noch heute an seinen Verletzungen.

„Es war Stau auf der Fetscherstraße. Ich bin vom Rad gestiegen, habe am Fußgängerüberweg auf Grün gewartet, mein Rad dann durch die Autos geschoben und als ich losfahren wollte, knallte es.“ Am Steuer des Jaguars saß Sylvie W. Die 33-Jährige war in der Linksabbiegerspur am Stau vorbei und bei roter Ampel an der Kreuzung einfach geradeaus gefahren.Die Angeklagte wies dies zurück. „Ich hatte Grün. Der Mann hat gelogen, er ist bei Rot gefahren.“

Nur hatten auch andere Zeugen gesehen, wie sie bei Rot über die Kreuzung raste. Sylvie W. wurde zu 80 Tagessätzen à 40 Euro verurteilt und muss sieben Monate laufen. Auf den 6000 Euro Reparaturkosten für den Jaguar, der ihren Eltern gehörte, bleibt sie auch sitzen.

Monika Löffler

