Görlitz/Dresden

Die Polizei sucht nach der 17-jährigen Emmelie R. aus Görlitz. Die Jugendliche war im Juli schon einmal verschwunden, nun gilt sie seit Mitte August erneut als vermisst. Zeugen haben sie zuletzt am 10. November in Görlitz gesehen. Seitdem ist unbekannt, wo sich die junge Frau aufhält. Möglicherweise war sie Mitte November in Dresden und Niesky unterwegs. Dafür lägen Hinweise vor, teilte die Polizei mit.

Die Beamten bitten die Bevölkerung um Hilfe, weil eine Gesundheitsgefahr für die 17-Jährige nicht auszuschließen sei.

Die junge Frau könnte sich auch in Dresden oder Niesky aufhalten. Quelle: Polizei Görlitz

Emmelie R. ist 1,60 Meter groß, von schlanker Statur und hat lange, schwarze Haare. Sie trägt vermutlich schwarze Nike-Kleidung und pinkfarbene Schuhe von Fila. Die Bekleidung kann allerdings variieren.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Görlitz unter der Telefonnummer (03581) 650 – 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Von ttr