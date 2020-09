Dresden

Am Montagnachmittag ist an der Winterbergstraße in Dresden eine männliche Leiche gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, handelt es sich um den seit vergangenem Dienstag vermissten Jork P. Der auf Medikamente angewiesene 78-Jährige hatte an jedem Nachmittag seine Wohnung – ebenfalls an der Winterbergstraße – verlassen und war verschwunden.

Details zu den Todesumständen des Rentners sich noch nicht bekannt.

Von fkä