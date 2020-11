Dresden

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach Torsten H. Der 57-Jährige hat am Sonntagnachmittag seine Wohnung in Mockritz verlassen und ist seither verschwunden. Der Mann könnte sich aufgrund einer Vorerkrankung in hilfloser Lage befinden.

Mit diesem Foto sucht die Polizei nach Torsten H. (57) aus Dresden-Mockritz. Quelle: Polizei Dresden

Torsten H. ist 1,84 Meter groß, kräftig und hat kurze, graue Haare. Zuletzt trug er braune Halbschuhe, eine helle Cordhose und einen hellblauen Pullover, darüber eine karierte Jacke. Außerdem hat er eine graue Mütze dabei. Er fährt einen grauen, 2005 zugelassenen Peugeot 506.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt die Polizei unter (0351) 483 22 33 entgegen.

Von fkä