Dresden

Es war ein Kraftakt für die Einsatzkräfte: Am Montagabend kollidierten aus noch ungeklärter Ursache zwei Straßenbahnen der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) auf der Blasewitzer Straße und entgleisten. Während die eine Bahn recht schnell wieder ins Gleisbett gehoben werden konnte, kam die andere Bahn laut Feuerwehr in einer besonderen Stellung zum Stehen, was das Eingleisen erschwerte. Das bedeutete: anheben, verschieben, anheben, verschieben, und das über mehrere Stunden.

Polizei ermittelt noch zur Unfallursache

Auch am Mittwoch ist noch unklar, was zur Kollision geführt hat, bestätigt DVB-Sprecher Falk Lösch. Da eine 24-Jährige leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden musste, übernimmt die Polizei die Ursachenermittlung. „Die Beamten müssen sich die Wagen erst noch genau anschauen“, sagt Lösch. Es könne ein technisches Problem, aber auch menschliches Versagen gewesen sein, mutmaßt er. „Früher kam es viel häufiger zu Entgleisungen, da sind wir heute deutlich zuverlässiger. Aber hin und wieder passiert es eben doch.“

Die beschädigten Wagen werden nun keinesfalls monatelang ausfallen, sagt Falk Lösch. Eine Bahn wird definitiv innerhalb einer Woche wieder unterwegs sein, bei der anderen sind ein paar mehr Reparaturen nötig, viel länger werde es aber auch nicht dauern. „Der genaue Schaden lässt sich noch nicht beziffern, es ist aber definitiv weniger als die geschätzten 200.000 Euro“, sagt der DVB-Sprecher.

Von Lisa-Marie Leuteritz