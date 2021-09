Dresden

Zwischen 18.50 Uhr und 5.50 Uhr kam es in der Nacht zum Sonntag zu einem Einbruch am Fetscherplatz. Unbekannte hebelten die Eingangstür einer Bäckereifiliale auf und richteten dabei erheblichen Schaden an.

Sie stahlen außerdem Bargeld und einen Schlüssel. Der Gesamtdiebstahlschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro.

Von SP