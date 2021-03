Hunderte Teilnehmer illegaler Versammlung laufen durch Dresdens Altstadt – ohne Abstand und Maske

Dresden

Am Sonnabendnachmittag sind hunderte Teilnehmer einer illegalen Versammlung durch die Dresdner Innenstadt gezogen und konnten erst nach etwa 1,5 Stunden von der Polizei gestoppt werden.

Die Menschen kamen um 15 Uhr ohne Genehmigung auf dem Neumarkt zusammen. Ohne den nötigen Abstand zu halten und größtenteils ohne eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, liefen sie von dort aus planlos und lautstark skandierend umher. Die Teilnehmerzahl wird von der Polizei auf 600 geschätzt.

400 Polizisten hinzu gerufen

Die Polizei schien zunächst überfordert und war damit beschäftigt, den Straßenverkehr zu sichern. Aufgrund seiner Dynamik war der Demozug nicht unter Kontrolle zu bekommen, bis mehr Beamte anrückten und die Menge gegen 16.15 Uhr stoppen konnten. In Anbetracht der Größenordnung der Protestaktion seien umgehend mehr als 400 Beamte der Bereitschaftspolizei sowie der Bundespolizei, die in Chemnitz im Einsatz waren, zur Unterstützung gerufen worden, heißt es von Seiten der Polizei.

Als Beamte und Demonstranten am Georgplatz aufeinandertrafen, flüchteten zahlreiche Teilnehmer. Das Straßengezwitscher hatte die Veranstaltung in Chemnitz und Dresden begleitet und kommentiert auf Twitter: „Die meisten konnten entkommen.“

Videoaufnahmen werden ausgewertet

Die Polizeibeamten konnten zwei Wortführer der Protestaktion feststellen. Gegen die beiden Männer im Alter von 30 und 37 Jahren wird wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz ermittelt. Zudem wurde gegen drei weitere Personen Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen die Sächsische Corona-Schutz-Verordnung eingeleitet.

Die Dresdner Polizei werde die während des Einsatzes gefertigte Videodokumentation auswerten. Weitere Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen die Sächsische Corona-Schutz-Verordnung sind zu erwarten.

Anzeigen von möglicherweise angegriffenen Medienvertretern seien bei der Dresdner Polizei bislang nicht eingegangen.

Kritik an spätem Eingreifen

In mehreren Städten hatten Anhänger der „Querdenker“-Bewegung im Vorfeld über soziale Netzwerke zu Versammlungen aufgerufen. Das Bündnis Dresden Nazifrei kritisiert auf Twitter: „Wenn die Mobilisierung in öffentlichen Telegram-Kanälen für 15 Uhr angekündigt war, warum treffen dann die Einsatzkräfte gegen 16.30 Uhr in der Innenstadt Dresdens ein?“ Die Polizei räumt in ihrer Pressemitteilung ein, dass es „diffuse Aufrufe“ gegeben habe, „die in der Form nicht zu verifizieren waren.“

Von DNN/Pol/xcitePress